Fransa'da 2022'deki doğal afetler 10 milyar avro zarara yol açtı
Fransa Sigorta Federasyonu (FFA) Başkanı Florence Lustman, 2022'de ülkedeki doğal afetlerin 10 milyar avro zarara neden olduğunu bildirdi.
Paris
Europe 1 Radyosu'na konuk olan Lustman, Fransa'da iklim olayları açısından 2022'nin "korkunç bir yıl" olduğunu söyledi.
Lustman, doğal afetlerin 80'li yıllardan bu yana ülkede ortalama 1 milyar avro zarara neden olduğunu, 2022'de bu rakamın 10 milyar avroya çıktığını kaydetti.
2022'de yaşanan şiddetli dolu fırtınaları, kasırga ve sellere atıfta bulunan Lustman, Fransa'nın geçen yıl kuraklık açısından da "istisnai bir yıl" geçirdiğine işaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.