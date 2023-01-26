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Dünya

Fransa'da 2022'deki doğal afetler 10 milyar avro zarara yol açtı

Fransa Sigorta Federasyonu (FFA) Başkanı Florence Lustman, 2022'de ülkedeki doğal afetlerin 10 milyar avro zarara neden olduğunu bildirdi.

Esra Taşkın   | 26.01.2023
Fransa'da 2022'deki doğal afetler 10 milyar avro zarara yol açtı

Paris

Europe 1 Radyosu'na konuk olan Lustman, Fransa'da iklim olayları açısından 2022'nin "korkunç bir yıl" olduğunu söyledi.

Lustman, doğal afetlerin 80'li yıllardan bu yana ülkede ortalama 1 milyar avro zarara neden olduğunu, 2022'de bu rakamın 10 milyar avroya çıktığını kaydetti.

2022'de yaşanan şiddetli dolu fırtınaları, kasırga ve sellere atıfta bulunan Lustman, Fransa'nın geçen yıl kuraklık açısından da "istisnai bir yıl" geçirdiğine işaret etti.

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