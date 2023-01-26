Dolar
18.80
Euro
20.47
Altın
1,932.51
ETH/USDT
1,603.50
BTC/USDT
23,075.00
BIST 100
5,231.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin yönetimi, İsrail ile güvenlik işbirliğini sonlandırdığını duyurdu

Filistin Devlet Başkanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 9 Filistinlinin öldürülmesi üzerine İsrail ile güvenlik işbirliğini sonlandırdığını açıkladı.

Enes Canlı   | 26.01.2023
Filistin yönetimi, İsrail ile güvenlik işbirliğini sonlandırdığını duyurdu

Kudüs

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'taki Başkanlık Sarayı’nda Cenin'de yaşanan olaylar üzerine düzenlenen olağanüstü toplantıya başkanlık etti.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin İsrail ile güvenlik işbirliğini sonlandırdığını söyledi.

Rudeyne, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) 7'nci madde gereği toplantıya çağırdıklarını belirterek, Filistin yönetiminin tüm uluslararası kuruluşlara başvuracağını kaydetti.

Cenin'de yaşananlarla ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracaklarını aktaran Rudeyne, Abbas'ın İsrail'in bu saldırılarına karşı koymak için ulusal bir vizyonda anlaşmak üzere tüm Filistinli grupları olağanüstü toplantıya çağırdığını paylaştı.

Filistin yönetimi geçmişte de tepki olarak İsrail ile güvenlik işbirliğini sonlandırdığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün er-Ram bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Yusuf Yahya Abdulkerim Muhsin adlı gençle birlikte bugün İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 10'a yükselmişti.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail askerlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5'i çocuk toplam 29 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl da 220 Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli beldelerine baskınlar düzenliyor ve Filistinlileri gözaltına alıyor.

Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde çatışma çıkıyor.

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı verilere göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022, Batı Şeria'da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail güçleri, 2022 boyunca 168'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220 Filistinliyi öldürdü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mübarek üç aylar ile Leyle-i Regaib'in hayırlar getirmesini niyaz ediyorum
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim Kuruluna yapılan saldırılar büyük haksızlık
İstanbul'da atık dolu evde yalnız kalan 3 çocuk korumaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Meclis Başkanı Grosu'yu kabul etti

Benzer haberler

Filistin yönetimi, İsrail ile güvenlik işbirliğini sonlandırdığını duyurdu

Filistin yönetimi, İsrail ile güvenlik işbirliğini sonlandırdığını duyurdu

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan orduya "teyakkuz" talimatı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunca öldürülen 9 Filistinli toprağa verildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunca öldürülen 9 Filistinli toprağa verildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı baskına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yaptığı baskına tepki
İsrail'in baskın düzenlediği Cenin'in sakinleri "adeta bir savaşa tanık olduklarını" söyledi

İsrail'in baskın düzenlediği Cenin'in sakinleri "adeta bir savaşa tanık olduklarını" söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet