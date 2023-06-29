Dolar
26.06
Euro
28.33
Altın
1,895.80
ETH/USDT
1,868.40
BTC/USDT
30,706.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polis ifadeye çağrıldı

Fransa'da, 27 Haziran'da, Nael M. isimli 17 yaşındaki genci sürücü koltuğundayken açtığı ateşle öldüren polis memuru, "kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısında ifadeye çağrıldı.

Esra Taşkın  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polis ifadeye çağrıldı Fotoğraf: Ümit Dönmez/AA

Paris

Nanterre Savcısı Pascal Prache'ın ulusal basına yaptığı açıklamada, Nael'in ölümünden sonra savcılığın iki soruşturma başlattığını belirtti.

Prache, olay sırasında görevli olan diğer 2 polisin ve arabadaki 1 kişinin de ifadelerine başvurulduğunu aktardı.

Bu kapsamda güvenlik kamerası ve amatör görüntülerin de incelendiğini anımsatan Prache, olayın faili polisin tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini kaydetti.

Motorlu 2 polisin, 27 Haziran'da, içinde 3 gencin bulunduğu süratli bir aracı kontrol etmek için kırmızı ışıkta "dur" ihtarında bulunduğunu belirten Prache, sürücünün "dur" ihtarına rağmen kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi.

Polislerin motorlarıyla aracı takip ettiğini aktaran Prache, sürücünün birçok trafik kuralını ihlal ederek, biri bisikletli toplam 2 kişinin hayatını tehlikeye attığını vurguladı.

Pascal Prache, trafik nedeniyle durmak zorunda kalan sürücüye polislerin tekrar "dur" ihtarında bulunduğunu, aracının sol tarafına konuşlu polislerin sürücünün yeniden arabayı çalıştırmaması için silahlarını ona doğrulttuğunu ve kontağı kesmesini söylediklerini ifade etti.

Bir polisin, arabayı yeniden çalıştırdığı sırada sürücüye bir el ateş açtığını, aracın hareket ederek bir kamu malına çarptığını kaydeden Prache, araçtaki bir yolcunun gözaltına alındığını, bir diğer yolcunun ise olay yerinden kaçtığını hatırlattı.

Prache, yapılan müdahalelere rağmen sürücünün hayatını kaybettiğini anımsattı.

Ardından ateş açan polisin kasten adam öldürme gerekçesiyle gözaltına alındığını hatırlatan Prache, ölen gencin 2006 doğumlu olduğunu bildirdi.

Nanterre Savcısı Prache, gözaltına alınan yolcunun 27 Haziran'da serbest bırakıldığını, olay yerinden kaçan yolcunun hala arandığını dile getirdi.

Savcı Prache, otopsi raporunun, Nael'in tek kurşun nedeniyle öldüğünü ortaya koyduğunu, kurşunun gencin sol kolunu ve göğsünü deldiğini kaydetti.

Prache, polisin, sürücünün yeniden kaçmasını engellemek ve birisini veya kendisini ezmesinden endişe ettiği için ateş açtığını beyan ettiğini aktardı.

Polisin silahını kullanmasını gerektiren koşulların oluşmadığını kaydeden Prache, "kasten öldürme" suçundan açılan ön kovuşturma kapsamında, sürücüyü vuran polisin hakime ifade vereceğini belirtti.

Savcı, söz konusu polisin tutuklanmasını talep ettiğini açıkladı.

Olay

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre kentinde, içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı.

Nael'in ölümüne tepki verenler, 2 gecedir çok sayıda kentte sokaklara iniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kasapların kıyma mesaisi başladı
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak bekleniyor
İzmir'de tatil beldelerine giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu

Benzer haberler

Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polis ifadeye çağrıldı

Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polis ifadeye çağrıldı

Fransa'nın bir çok kentinde belediye binaları, okullar, araçlar ateşe verildi, olaylarda 150 kişi gözaltına alındı

Fransa'da genç sürücünün öldürülmesinin ardından çıkan son olaylarda 18 kişi gözaltına alındı

Fransa'da polisin genç sürücüyü öldürmesinin ardından çıkan olaylarda 31 kişi gözaltına alındı

Fransa'da polisin genç sürücüyü öldürmesinin ardından çıkan olaylarda 31 kişi gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet