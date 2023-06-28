Fransa'da polisin genç sürücüyü öldürmesinin ardından çıkan olaylarda 31 kişi gözaltına alındı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin vatandaşları sükunete çağırdı.
Paris
Fransa'nın Nanterre kentinde dün polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesiyle farklı kentlerde çıkan olaylarda 31 kişi gözaltına alındı, 24 polis yaralandı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise ulusal basına yaptığı açıklamada, Nanterre kentinde dün polisin Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüyü öldürmesine ilişkin olayın soruşturulduğunu söyledi.
Darmanin, sürücüye ateş açan polisin davranışlarının kanuna uygun olmadığının tespiti halinde, bu memur hakkında yaptırım uygulanacağını kaydetti.
31 kişi gözaltına alındı, 24 polis yaralandı
Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki kentlerde çıkan olaylarda şimdiye kadar 31 kişinin gözaltına alındığını aktaran Darmanin, 24 polisin de yaralandığını ifade etti.
Darmanin, yaklaşık 40 aracın, bir belediyenin ve çöp bidonlarının ateşe verildiğini vurguladı.
Dün 1200 ve bugün de 2 bin güvenlik gücünün görevlendirildiğini belirten Darmanin, sükunet çağrısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ulusal basına yaptığı açıklamada, polisin 17 yaşındaki sürücüyü öldürmesinin ardından tüm ulusun duygulu olduğunu dile getirdi.
Adaletin tecelli etmesi için sükunetin gerekli olduğunu kaydeden Macron, öldürülen Nael M.'nin ailesiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Macron, hiçbir şeyin bir gencin ölümünü açıklayamayacağını, bunun affedilemez olduğunu vurguladı.
Hayatını kaybeden sürücünün annesi, oğlunun anısına yarın Nanterre kentinde gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.
Ateşi açan polisin gözaltı süresi uzatıldı
Fransız basınındaki habere göre, gence ateş açtığından şüphelenilen ve dün gözaltına alınan polisin gözaltı süresi uzatıldı.
Öte yandan, Fransız Ombudsmanlığı genç sürücünün ölümüyle ilgili soruşturma yürütecek.
Destekleyici tweet atan polis sendikası feshedilebilir
France Police sendikası, Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün öldürülmesinin ardından Twitter'da yaptığı açıklamada, "17 yaşındaki suçluya ateş açan meslektaşlarımıza aferin. (Sürücünün) aracını etkisiz hale getirerek kendi hayatlarını ve yolu kullanan diğer kişilerin hayatını kurtardılar. Bu haydudun ölümünün tek sorumlusu oğullarını yetiştiremeyen ebeveynleri." ifadelerini kullandı.
Söz konusu tweet daha sonra silindi.
France Police sendikasının yöneticisi Bruno Attal ise dün şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden Nael'i kastederek "Ölü bir polistense, ölü bir ayaktakımını tercih ederim." ifadesine yer verdi.
Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, France Police'in milli polis teşkilatını temsil etmediği belirtildi.
Açıklamaya göre, Attal, 9 Mart tarihli disiplin konseyinde alınan kararla memurluktan ihraç edildi.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Attal'ın "kabul edilemez" bir tweet attığını ifade ederek, "Cumhuriyet değerlerine ters düşen" bu sözleri kınadı.
Darmanin, söz konusu sendikanın fesih koşullarının araştırılması için bakanlığın ilgili servislerine talimat verdi.
Attal'ın bu sözlerinin internette uygunsuz içeriklerin şikayeti için kurulan "Pharos" adlı platforma yönlendirilmesini de talep eden Darmanin, Attal'ın ifadeleri hakkında Paris Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Olay
Polis, dün Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı.
Sürücünün ölümüne tepki gösterenler farklı kentlerde sokaklara inmişti. Nanterre'de farklı mahallelerde gençler ve polis arasında arbede yaşanmıştı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.
Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.