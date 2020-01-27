Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
121,198.00
Altın
1,582.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığspor tesislerinde açıklamalarda bulunuyor Elazığ Sürsürü Mahallesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
logo
Dünya

Fransa Vuhan'daki vatandaşlarını ülkeye geri getirecek

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının etkili olduğu Vuhan kentinde bulunan Fransız vatandaşlarını ülkeye uçakla getireceklerini bildirdi.

Yusuf Özcan   | 27.01.2020
Fransa Vuhan'daki vatandaşlarını ülkeye geri getirecek

Paris

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yaptığı açıklamada, Başbakan Edouard Philippe'in talebi üzerine ve Çinli yetkililerin onayıyla vatandaşların Vuhan'dan hafta içinde ülkeye geleceğini ve 14 gün boyunca belirli bir yerde sağlık ekiplerinin kontrolünde olacağını ifade etti.

Buzyn, 24 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede 3 kişide koronavirüs görüldüğünü bildirmiş, Avrupa'da başka kişilerde de bu vakanın görülmesinin muhtemel olduğu uyarısında bulunmuştu.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının Vuhan'daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı

Benzer haberler

FIBA'dan elemelere koronavirüs önlemi

FIBA'dan elemelere koronavirüs önlemi

Fransa Vuhan'daki vatandaşlarını ülkeye geri getirecek

Tayvan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den adaya girişleri durdurdu

ABD'de Chicago ve Washington'ın ardından California'da yeni tip koronavirüs vakası

ABD'de Chicago ve Washington'ın ardından California'da yeni tip koronavirüs vakası
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 63. haftasında sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 63. haftasında sokaklarda