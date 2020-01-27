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Dünya

Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Ariana Afgan Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü.

Sayed Khodaıberdı Sadat   | 27.01.2020
Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Afganistan
Afganistan'ın Gazne vilayetinde Ariana Afgan Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü.

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