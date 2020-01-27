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Dünya

İdlib'de son 24 saatte 21 bin sivil daha göç etti

Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle, İdlib'de son 24 saatte 21 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 27.01.2020
İdlib'de son 24 saatte 21 bin sivil daha göç etti

İdlib

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle son 24 saatte 21 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, Kasım 2019'dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 502 bine ulaştı.


Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'ın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle İdlib'in kuzeyi ile kuzeybatısındaki Eriha ve Cebel Zaviye bölgelerinde göç, artarak devam ediyor.

Esed ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, son 24 saatte 21 bin sivil daha yerinden edildi.

Yerinden edilenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor. 

İdlib'in güney ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Kasım 2019'dan bu yana 502 bin sivil yerinden edildi. 

Öte yandan Halep'in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göç sürüyor.

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. 

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor. 

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. 

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

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