Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
1,970.10
BTC/USDT
28,885.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı

Fransa, 12 Mayıs gecesi Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna yönelik terör örgütü PKK iltisaklı saldırıyı kınadı.

Esra Taşkın   | 14.05.2022
Fransa, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı

Paris

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece, Boulogne-Billancourt'daki Türk Başkonsolosluğuna yönelik gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırının ardından Fransa İçişleri ve Adalet bakanlıklarının yetkili birimleriyle hızlı şekilde temasa geçildiği aktarılan açıklamada, Fransız hükümetinin durumu büyük bir dikkatle takip etmeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın diplomatik yerleşkelerin güvenliğine önem verdiği işaret edilerek, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin ve Büyükelçi'nin ikametgahının özel koruma önlemlerinden yararlandığı bilgisi paylaşıldı.

Olay

Paris Başkonsolosluğuna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 12 Mayıs gecesi yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, Başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana gelmiş, Fransız makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Daha sonra soruşturmayı, adli polis bünyesindeki Terörle Mücadele Birimi devralmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı

Benzer haberler

Fransa, Zelenskiy'nin Macron'un 'Rusya'ya tavizler verilmesini istediği' iddiasını reddetti

Fransa, Zelenskiy'nin Macron'un 'Rusya'ya tavizler verilmesini istediği' iddiasını reddetti

Fransa, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırıyı terörle mücadele birimi soruşturacak

MotoGP'de heyecan Fransa'da sürecek

MotoGP'de heyecan Fransa'da sürecek
Fransa’da PKK sempatizanları Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırdı

Fransa’da PKK sempatizanları Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırdı
Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı