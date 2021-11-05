Dolar
9.69
Euro
11.22
Altın
1,818.23
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Macron'un eski yakın korumasına birçok suçtan 3 yıl hapis cezası verildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski yakın koruması ve eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla, birçok suç işlediği gerekçesiyle ikisi tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yusuf Özcan   | 05.11.2021
Macron'un eski yakın korumasına birçok suçtan 3 yıl hapis cezası verildi

Paris

Paris Mahkemesinde 13 Eylül'den bu yana görülen davada, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası döneminde yasa dışı şekilde silah taşımak, 2018'deki 1 Mayıs gösterileri sırasında 2 kişiyi darbetmek, 2018'de görevden alındıktan sonra diplomatik pasaport kullanmaya devam etmekle ve sahte evrak düzenlemekle suçlanan Benalla hakkında karar verildi.

Mahkeme, Benalla'nın ikisi tecilli olmak üzere 3 yıl hapis ile 500 avro para cezası almasına ve 5 yıl kamu görevlerinden men edilmesine hükmetti.

Benalla, duruşmalarda söz konusu suçlamaları reddetti.

Aynı davada yargılanan iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) hareketinin eski çalışanı Vincent Crase, polisler Maxence Creusat ve Laurent Simonin de ceza aldı.

2018'deki 1 Mayıs gösterisinde Benalla ile 2 kişiyi darbettiği, buna ilişkin bilgileri yok ettiği ve yasa dışı silah taşıdığı gerekçesiyle 2 yıl tecilli hapis ve 500 avro para cezası alan Crase'ın ayrıca 10 yıl boyunca silah taşıması yasaklandı.

Creusat'a 5 bin avro para cezası verilirken, Simonin 3 ay tecilli hapis cezası aldı. Söz konusu olaylara karışan iki polisin aldığı cezalar adli sicil kaydına işlenmeyecek.

Savcılık, Benalla hakkında 18 ay tecilli hapis cezası talep etmişti.

Yolsuzluk ve sahte tanıklık yapmakla da suçlanan Benalla hakkındaki 3 ayrı soruşturma devam ediyor.

Le Monde gazetesinin Temmuz 2018'de, Benalla'nın 1 Mayıs 2018'deki gösteriler sırasında polis gibi davranarak 2 kişiyi darbettiğini gösteren videoyu ortaya çıkarmasıyla patlak veren skandalla, Macron'un eski yakın koruması Fransa gündemine oturmuştu.

2017'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında yasa dışı şekilde silah taşımak ve 1 Mayıs 2018'deki gösteriler sırasında iki kişiyi darbetmekten açılan soruşturmalarda suçlu bulunan Benalla, 2018'deki skandalın ardından Elysee Sarayı'ndaki görevinden azledilmişti.

Mediapart gazetesinin haberinde, Benalla'nın, 2018'de görevden alındıktan sonra diplomatik pasaport kullanmaya devam ettiği ortaya çıkmış, ardından soruşturma açılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar restoran, kuaför ve otellere giremeyecek
Türkiye'de 28 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
ABD'de binlerce istihbarat çalışanı aşı olmadıkları için işten çıkarılabilir

Benzer haberler

Macron'un eski yakın korumasına birçok suçtan 3 yıl hapis cezası verildi

Macron'un eski yakın korumasına birçok suçtan 3 yıl hapis cezası verildi

Fransa'da rahipler cinsel istismar vakalarında 'Kilise'nin kurumsal sorumluluğunu' kabul etti

Fransa'da kuş gribi alarm durumu 'yüksek' seviyeye çıkartıldı

Fransa balıkçılık krizinde İngiltere ile temaslardan çözüm çıkmazsa misillemede bulunacak

Fransa balıkçılık krizinde İngiltere ile temaslardan çözüm çıkmazsa misillemede bulunacak
Bakan Yanık: Avrupa'da yükselen başörtüsünü kısıtlayıcı eylemleri kaygıyla izliyoruz

Bakan Yanık: Avrupa'da yükselen başörtüsünü kısıtlayıcı eylemleri kaygıyla izliyoruz
Fransız ve İngiliz bakanların görüşmesinde balıkçılık krizine ilişkin çözüm bulunamadı

Fransız ve İngiliz bakanların görüşmesinde balıkçılık krizine ilişkin çözüm bulunamadı