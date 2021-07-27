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Dünya

Fransa Tunus'ta hukukun egemenliğine saygı duyulmasını istedi

Fransa, Tunus'taki gelişmeleri büyük dikkatle izlediğini belirterek, hukukun egemenliğine saygı duyulması çağrısında bulundu.

Alaattin Doğru   | 27.07.2021
Fransa Tunus'ta hukukun egemenliğine saygı duyulmasını istedi

Paris

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Tunus Cumhurbaşkanının pazar akşamı açıkladığı kararları not ettiği belirtildi.

"Fransa, Tunus'taki siyasi duruma dair gelişmeleri büyük bir dikkatle izliyor." ifadesini kullanılan açıklamada, hukukun egemenliğine saygı duyulmasını ve sağlık, ekonomi ve sosyal krize odaklanması gereken kurumların işlevlerinin bir an önce normal dönmesini istediği paylaşıldı.

Açıklamada, Fransa'nın ülkenin siyasi güçlerini şiddetten kaçınmaya ve ülkenin demokratik kazanımlarını korumaya çağırdığı ifade edildi.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta cumartesi günü hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said de dün gece Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu girişimin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

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