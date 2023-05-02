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Dünya

Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanları Türk vatandaşlarına saldırdı

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde terör örgütü PKK sempatizanları oy vermeye gelen Türk vatandaşlara saldırdı.

Esra Taşkın  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanları Türk vatandaşlarına saldırdı

Paris

Marsilya'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için 27 Nisan'dan bu yana oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Dün Marsilya'daki seçim merkezi yakınlarında terör örgütü PKK sempatizanları Türk vatandaşlarına saldırdı.

Diplomatik kaynaklara göre, terör örgütü sempatizanlarının şiddete başvurmasına rağmen Marsilya'daki olaylarda yaralanan olmadı. Fransız polisi olay yerinde güvenliği sağlamakta zorlandı.

Kaynaklar, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinin, Marsilya Başkonsolosluğunun ve Fransız güvenlik güçlerinin sandık başına giden Türk vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını belirtti.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner bu sabah saldırının gerçekleştiği yere gitti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde elleri sopalı terör örgütü PKK sempatizanlarının kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan oy vermeye gelen Türk vatandaşlarına saldırdığı görülüyor.

Fransa'da başkent Paris'e ilaveten Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, 9 Mayıs saat 21.00'e kadar devam edecek.

800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.

Fransa, Almanya'nın ardından "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda.

Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.


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