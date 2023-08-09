Dolar
27.02
Euro
29.65
Altın
1,914.61
ETH/USDT
1,850.90
BTC/USDT
29,495.00
BIST 100
7,600.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eyüpsultan Kemerburgaz'da servis otobüsünün köprü üzerinden düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 29 kişi yaralandı. - VTR
logo
Dünya

Fransa, Nijer'deki cuntanın iddialarını yalanladı

Fransa, Nijer'deki cuntanın "Fransa'nın izinsiz uçuş yaptığı ve teröristleri serbest bıraktığı" yönündeki iddialarını yalanladı.

Fatma Esma Arslan  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Fransa, Nijer'deki cuntanın iddialarını yalanladı Fotoğraf: Balima Boureima/AA

Dakar

Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Nijer'deki cunta tarafından yapılan "yeni asılsız suçlamaların kesin bir dille reddedildiği" bildirildi.

Açıklamada, Fransız askerlerinin meşru Nijer makamlarının talebiyle, terörle mücadele amacıyla ülkede konuşlandığı hatırlatıldı.

Uzun yıllardır bölgede terörle mücadele eden Fransız askerlerinin hiçbir teröristi serbest bırakmadığı ve Nijer ordusuna ait hiçbir mevziye saldırmadığı vurgulanan açıklamada, "Nijer hava sahasının kullanılacağı Nijer ordusuna bildirildi ve Nijer ordusu da bu talebe yazılı şekilde onay verdi." ifadesi kullanıldı.

Cunta, Fransa'yı ülkeyi istikrarsızlaştırmakla suçlamıştı

Nijer'de 26 Temmuz'da darbe yapan askeri cunta, Fransa'yı ülkeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayarak, Fransa'nın Nijer hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane tarafından okunan bildiride, Tillaberi bölgesindeki Samira ilçesi yakınlarında Nijer ordusuna ait bir mevzinin sabah saatlerinde saldırıya uğradığı belirtilmiş, bu saldırının Fransa'nın haziranda serbest bıraktığı teröristlerce planlandığı vurgulanmıştı.

Bildire, Çad'ın başkenti Encemine'den havalanan bir Fransız uçağının sabah saatlerinde Nijer hava sahasını ihlal ettiği de kaydedilmişti.

Nijer hava sahası, 6 Ağustos'ta, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası bir saldırısına karşı ikinci bir emre kadar kapatılmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükumetinin başına geçmişti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kemerburgaz'da servis otobüsü köprüden düştü, 27 işçi yaralandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit askerler için taziye mesajı
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Fransa, Nijer'deki cuntanın iddialarını yalanladı

Fransa, Nijer'deki cuntanın iddialarını yalanladı

Nijer'de cuntadan Fransa'ya "ülkeyi istikrarsızlaştırma" suçlaması

Fransa'da engellilerin kaldığı yazlık konuttaki yangında 9 kişi öldü, 2 kişiye ulaşılamıyor

Burkina Faso, Fransa'ya vergi muafiyeti sağlayan anlaşmayı sonlandırdı

Burkina Faso, Fransa'ya vergi muafiyeti sağlayan anlaşmayı sonlandırdı
Nijer'de eski isyancı grubun lideri: CRR, halka saygılı askerlere bu isyana son verme çağrısında bulunuyor

Nijer'de eski isyancı grubun lideri: CRR, halka saygılı askerlere bu isyana son verme çağrısında bulunuyor
Nijer'deki Türk vatandaşları THY'nin özel seferiyle İstanbul'a geldi

Nijer'deki Türk vatandaşları THY'nin özel seferiyle İstanbul'a geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet