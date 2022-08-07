Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,687.80
BTC/USDT
22,922.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da dördüncü sıcak hava dalgası endişesi

Fransa'da yüksek sıcaklıkların neden olduğu kuraklık ve orman yangınları endişesi devam ederken yarından itibaren bir hafta sürecek yeni bir sıcak hava dalgasının daha başlayacağı belirtildi.

Alaattin Doğru   | 07.08.2022
Fransa'da dördüncü sıcak hava dalgası endişesi

Ankara

Le Figaro'nun haberine göre, üst üste üç sıcak hava dalgasına maruz kalınan ülkede, pazartesiden itibaren 15 Ağustos'a kadar sürecek ve ülkenin güney, doğu ve orta bölgelerini etkisi altına alacak yeni bir sıcak hava dalgası daha başlıyor.

Hava tahminleri, hafta içinden itibaren özellikle güney bölgelerinde sıcaklığın birkaç gün, gündüz 36 derece civarında gece ise 20 derecenin üstünde geçeceğini gösteriyor.

Bazı bölgelerde ise sıcaklığın 40 derece ve üzerine çıkması öngörülürken, güneydeki sıcak rüzgarların kuzeye doğru seyredecek olması nedeniyle kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Morhiban'da eş zamanlı 20 yangın

Öte yandan Fransız basını ülkenin Morhiban bölgesinde dün akşam eş zamanlı 20 kadar yangının başladığını aktardı.

Bazı yangınların ilerlemesinin durdurulduğu, bazılarının da kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangınların durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da yaklaşık 2 bin 500 itfaiyeci yangın riskine karşı hazır bekletiliyor.

Senato'nun 3 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, 2050 yılına kadar ülkenin Akdeniz vilayetlerinde yeşil alanlardaki yangınların oranı yüzde 80 artabilir.

Ülke tarihinin en büyük yangınlarından bazılarının yaşandığı bu yaz, on binlerce hektar yeşil alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
İzmir'de çocuk görüşme merkezi hizmete başladı
Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca 2 yılda yaklaşık 255 bin çocuğa trafik eğitimi verildi

Benzer haberler

Fransa'da dördüncü sıcak hava dalgası endişesi

Fransa'da dördüncü sıcak hava dalgası endişesi

Marmaris'te geçen seneki yangında zarar görenler yeni evlerine kavuşuyor

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Fransa, Gazze'deki gerilimden endişe duyduğunu açıkladı

Fransa, Gazze'deki gerilimden endişe duyduğunu açıkladı
Macron, Kafkasya'daki son gelişmelere dair Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü

Macron, Kafkasya'daki son gelişmelere dair Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü
Gurbetçisi fazla olan Yukarıöz, Çankırı'da 'Küçük Paris' olarak adlandırılıyor

Gurbetçisi fazla olan Yukarıöz, Çankırı'da 'Küçük Paris' olarak adlandırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet