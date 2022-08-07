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Dünya

Tayvan, Çin'in ardından, Ada'da topçu tatbikatları yapacağını duyurdu

Tayvan, gelecek hafta, Ada'nın güneyinde gerçek cephane ve mühimmatın kullanılacağı topçu tatbikatları yapacağını açıkladı.

Emre Aytekin   | 07.08.2022
Tayvan, Çin'in ardından, Ada'da topçu tatbikatları yapacağını duyurdu

Pekin

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, ordudan yapılan açıklamada, 9 ve 11 Ağustos'ta, Ada'nın güneyindeki Pintung vilayetine bağlı Fınggang'da iki ayrı topçu talimi düzenleneceği bildirildi.

Tatbikatlarda, 155 milimetre top ateşleyen 78 obüs ve 120 milimetrelik 6 havan ile havaya ve denize atışlar yapılacağı bildirildi. Ayrıca ordunun yıllık tatbikatının da 5 Eylül'de yapılacağı kaydedildi.

Açıklama, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde başlattığı, gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı askeri tatbikatların ardından geldi.

Bugün sona ermesi beklenen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. Tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.

Bu arada Çin ordusunun da ülkenin kuzeyinde yeni tatbikatlara başlayacağı bildirilmişti. Deniz Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada, başkent Pekin'in yakınlarındaki Bohay Denizi'nde 8 Ağustos-8 Eylül'de, Sarı Deniz'in güneyinde ise 7-15 Ağustos'ta düzenlenecek tatbikatlar nedeniyle söz konusu bölgelerin gemi trafiğine kapatılacağı duyurulmuştu.

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