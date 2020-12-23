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Dünya

Fransa, İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından İngiltere'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırdı.

Hasan Esen   | 23.12.2020
Fransa, İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı

Londra

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında hava, deniz ve demiryolu ulaşımının 23 Aralık sabah saatlerinde yeniden başlamasını öngören bir protokol imzalandı.

İngiltere'den Fransa'ya seyahat etmek isteyen herkes, seyahat öncesi son 72 saat içinde Kovid-19 test yaptırmak zorunda kalacak. Testin negatif çıktığına dair belge sunamayanların ulaşım araçlarına binmesine izin verilmeyecek. Uyruklarına bakılmaksızın tüm tır şoförleri de hızlı sonuç veren testlerden yaptıracak.

31 Aralık'ta gözden geçirilecek protokolün 6 Ocak'a kadar devam etme ihtimali bulunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirterek "Bu protokolle, sonucu negatif çıkan Kovid-19 testine sahip olma şartıyla Fransız sınırı, acil nedenlerle seyahat edenlere yeniden açılacak." dedi.

Limanlardaki tıkanıklığı azaltmaya çalıştıklarını vurgulayan Shapps, nakliyatçıları bir sonraki duyuruya kadar limana gitmemeye çağırdı.

İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu 50'den fazla ülke, İngiltere'yle olan seyahati durdurmuştu. Fransa'nın pazar günü aldığı karar nedeniyle de Dover Limanı'na çıkan karayolunda bekleyen tır kuyrukları oluşmaya başlamış, tırların sayısı 22 Aralık gece saatlerine kadar sayısı 3 bini geçmişti. Market zincirleri, yasak nedeniyle özellikle sebze ve meyve tedarikinde sorun yaşanabileceğini duyurmuştu.

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