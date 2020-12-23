Euro
9.34
Dolar
7.66
BIST 100
1,404.97
Altın
1,862.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail yeniden erken seçime gidiyor

İsrail'de koalisyon hükümetinin 2020 bütçesi konusunda anlaşamaması nedeniyle ülkede yeniden erken seçim kararı alındı.

Mustafa Deveci   | 23.12.2020
İsrail yeniden erken seçime gidiyor

Kudüs

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın 2020 bütçesini tanınan sürede meclisten geçirememesi nedeniyle ülke yeniden erken seçime gidecek. Bütçenin bugün oylamaya sunulamaması nedeniyle meclis yasal olarak feshedilmiş ve zorunlu erken seçim süreci başlamış oldu. Bu gelişmeyle İsrail'in, son iki yıl içinde dördüncü kez erken seçime gideceği kesinleşti. Binyamin Netanyahu Başbakanlığındaki mevcut hükümet yönetiminde gidilecek erken seçimin mart ayında yapılması öngörülüyor. 

Netanyahu ile Gantz, 2 Mart 2020'de yapılan seçimin ardından ülkede devam eden hükümet krizine çözüm bulmak için koalisyon hükümeti kurma kararı vermişti. Birbirine rakip iki siyasetçinin kurduğu koalisyon hükümeti mayısta göreve başlamıştı. Ancak Netanyahu ile Gantz’ın kurduğu koalisyon hükümeti, yıllık bütçenin meclisten geçirilmesi konusunda fikir ayrılığına düştü. Netanyahu, sadece 2020’nin yıllık bütçesinin Meclis'ten geçirilmesini isterken Gantz 2021’in de oylamaya dahil edilmesini istemişti. İki lider arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle ağustosta yapılan oturumdan da sonuç çıkmamış ve 2020 yıllık bütçesinin oylaması aralık ayına ertelenmişti. 

Yasa gereği, 23 Aralık’a kadar 2020’nin yıllık bütçesinin Meclis'ten geçmemesi halinde zorunlu olarak erken seçime gidilecekti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay'da Kovid-19 seyrine ilişkin son verileri paylaştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakan Koca Kovid-19'da ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e yükseldiğini açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 628 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

İsrail yeniden erken seçime gidiyor

İsrail yeniden erken seçime gidiyor

Filistin'de 2020'ye Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme anlaşmaları ve ekonomik kriz damga vurdu

İsrail gazetesi: Süveyş Kanalı'nı geçen İsrail denizaltısı, İran'a gözdağı veriyor

İsrail erken seçime bir adım daha yaklaştı

İsrail erken seçime bir adım daha yaklaştı

İsrailli heyet ilk resmi ziyaret için Fas'a gitti

İsrailli heyet ilk resmi ziyaret için Fas'a gitti

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan İran'a 'uyarı'

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan İran'a 'uyarı'