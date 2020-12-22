Kolombiya'da kahve üreticilerinin tercihi 'Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı' oldu
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da kahve üreticileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bogota
Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Barbosa kasabasında yaşayan kahve üreticileri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Kahve üreticisi İsrael Barrera, haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafını tercih etti.
Barrera, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğraf için oy kullandı.
Spor kategorisinde ise Barrerade, Mustafa Öztür'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" fotoğrafına oy verdi.
Diğer kahve üreticisi Eduardo Garcia da haber kategorisinde İmtiyaz Khan'nın "Koronavirüs Hindistan’da" fotoğraf için oy kullandı.
Garcia, yaşam kategorisinde de Özkan Bilgin'nin "Mendereslerde yaz ve kış" başlıklı fotoğrafı tercih etti.
Spor kategorisinde ise Garcia'nın tercihi Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğrafı oldu.
"Fotoğraflarda mekan ve insan bütünlüğü çok etkileyici"
Üretici Barrera, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında birbirinden başarılı karelerin yer aldığını dile getirerek, "Fotoğraflar çok hoşuma gitti. Özellikle spor kategorisindeki görüntüde sanki kendimi suya atlamış gibi hissettim. Fotoğraflarda mekan ve insan bütünlüğünü çok etkileyici buldum." ifadelerini kullandı.
Diğer üretici Garcia da her kategoride çok ilginç fotoğraflar gördüğünü belirterek, "Bizim yaşadığımız bölgede yıl boyunca tek mevsim olduğu için yaşam kategorisindeki iki farklı mevsimin fotoğrafı çok ilgimi çekti. Pandemi nedeniyle ölen insanların sağlık çalışanlarında bıraktığı hüzün dolu ifade ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında stadyumda yapılan dezenfeksiyon en çok ilgimi çeken fotoğraflar oldu." değerlendirmesinde bulundu.
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