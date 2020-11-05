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Dünya

Fransa’da kümes hayvanlarına 'kuş gribi' karantinası

Fransa’da kuş gribi ihtimaline karşı ülke genelinde 45 bölgede kümes hayvanları için karantina ilan edildi.

Alaattin Doğru   | 05.11.2020
Fransa’da kümes hayvanlarına 'kuş gribi' karantinası

Paris

Fransa’da Tarım Bakanlığınca resmi gazetede yayımlanan kararnameyle göçmen kuşların, rotaları üzerindeki yerlere kuş gribi taşıması riski bulunduğu için 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılındı.

Pazarlarda canlı kümes hayvanı satışı ile avcıların av kuşlarını kullanması da yasaklandı.

Kaz ciğeri üretimiyle bilinen Landes ve Gers bölgeleri, "riskli bölgeler" arasında bulunuyor.

Ülkenin güneybatısındaki bölgelerde, 2015-2016 ve 2016-2017 kış mevsimlerinde görülen iki kuş gribi salgınında milyonlarca hayvan itlaf edilmişti.

Salgınlar, Fransa’nın ihracat gelirlerinde milyonlarca dolar zarara yol açmıştı.

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