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Dünya

Telegram, kurucusu Durov’a yönelik suçlamaları “saçmalık” olarak nitelendirdi

Mesajlaşma uygulaması Telegram, şirketin Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyduğunu duyurarak, kurucusu Pavel Durov’a yönelik suçlamaları “saçmalık” şeklinde nitelendirdi.

Emre Gürkan Abay  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Telegram, kurucusu Durov’a yönelik suçlamaları “saçmalık” olarak nitelendirdi

Moskova

Telegram’dan yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Durov’un Fransa’da gözaltına alınması değerlendirildi.

Uygulamaya ilişkin sürekli çalışmaların yapıldığına işaret edilen açıklamada, “Telegram, Dijital Hizmet Yasası dahil AB’nin yasalarına uymaktadır. Durov'un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa'ya sık sık seyahat etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Dünyada yaklaşık 1 milyar insanın Telegram kullandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Bir platformun veya sahibinin bu platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmalıktır. Bu durumun derhal çözülmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov’un Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için dün gözaltına alındığı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’ya Durov’a erişim talep eden nota verildiğini bildirmişti.

Pavel Durov kimdir?

Rusya’nın popüler sosyal medya sitesi VK’nın da kurucusu olan Durov, 2014’te Rusya’yı terk etmişti.

Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov’un yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.

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