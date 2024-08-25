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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, ikinci Barış Zirvesi'nin tercihen "Küresel Güney"de olabileceğini söyledi

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili Ukrayna Barış Zirvesi'nin ikincisinin "Küresel Güney" ülkelerinde olmasının tercih edilebileceğini, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerle iletişim halinde olduklarını bildirdi.

Ayşe İrem Tiryaki, Gökhan Çeliker  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Zelenskiy, ikinci Barış Zirvesi'nin tercihen "Küresel Güney"de olabileceğini söyledi

Ankara

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili Ukrayna Barış Zirvesi'nin ikincisinin "Küresel Güney" ülkelerinde olmasının tercih edilebileceğini, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerle iletişim halinde olduklarını bildirdi.

Ukrinform ajansının haberine göre, Zelenskiy, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Kiev ziyaretinin ardından Hint gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili Ukrayna Barış Zirvesi'nin ikincisinin "Küresel Güney" ülkelerinde olmasının tercih edilebileceğine işaret eden Zelenskiy, "Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye gibi ikinci zirve için görüştüğümüz ülkeler olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Zelenskiy, Hindistan'ın da zirveye ev sahipliği yapabileceğini belirterek, "Ancak açık olmak isterim ki bu durum yalnızca Hindistan için değil, ikinci zirve için olumlu yaklaşımda olan herkes için geçerli. Zirve bildirisine henüz katılmamış bir ülkede Barış Zirvesi düzenleyemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 16 Haziran'da yapılan Ukrayna Barış Zirvesi'ne Rusya davet edilmemişti. 90'dan fazla ülke ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen zirve, Bürgenstock Bildirisi'nin kabulüyle son bulmuştu.

Bildiri, 80 ülke ve 4 kuruluş tarafından onaylanmıştı. Endonezya, Libya, Suudi Arabistan, Tayland, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 16 ülke ve kuruluş çekimser kalmıştı.

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