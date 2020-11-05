Irak’ta Cumhurbaşkanı Salih yeni seçim yasasını onayladı
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, yeni seçim yasasını onayladı.
Bağdat
Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Salih’in parlamentonun gönderdiği yeni seçim yasasını onayladığı bildirildi.
Irak’taki yeni seçim yasasına göre, kapalı ve açık liste yöntemi uygulanacak ve seçim komiserliği üyeleri bağımsızlar ve yargıçlardan oluşacak.
Ülkede gelecek yıl haziran ayında erken seçimlerin yapılması kararı alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.