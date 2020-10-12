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Dünya, Koronavirüs

Fransa Başbakanı Castex: Güçlü bir ikinci dalganın içindeyiz

Fransa Başbakanı Castex, Kovid-19 salgınında güçlü bir ikinci dalgayı yaşadıklarını ve tedbirlerde artık daha fazla gevşeme olamayacağını belirtti.

Yusuf Özcan   | 12.10.2020
Fransa Başbakanı Castex: Güçlü bir ikinci dalganın içindeyiz

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Başbakanı Jean Castex, France Info'nun canlı yayın programına katılarak salgına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrinin kötüleşmeye ve hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının artmaya devam ettiğini vurgulayan Castex, salgınla mücadele kapsamında 15 gün içerisinde yeni önlemler alınabileceğini söyledi.

"Tedbirlerde artık daha fazla gevşeme olamaz"

Castex, "Güçlü bir ikinci dalganın içindeyiz. Tedbirlerde artık daha fazla gevşeme olamaz." dedi.

Bu ikinci dalganın Avrupa'da ve dünyada yaşandığına dikkati çeken Castex, ülkede bölgesel olarak sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini belirtti.

Castex, Fransızları tedbirlere daha sıkı şekilde uymaya davet etti.

Ülkede, 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla, salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

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