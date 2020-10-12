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Dünya

BAE'den gönderilen ilk kargo gemisi İsrail'e ulaştı

İlişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmasının ardından BAE'den İsrail'e gönderilen ilk kargo gemisi Hayfa limanına geldi.

Mustafa Deveci   | 12.10.2020
BAE'den gönderilen ilk kargo gemisi İsrail'e ulaştı İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump (sağ 2), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (sol 2), BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan (sağda) ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'nin (solda) katılımıyla imzalanmıştı. (16.09.2020)

Kudüs

Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yola çıkan MCS PARIS isimli kargo gemisinde, demir, yangın söndürme, temizlik ve elektronik malzemeleri yer alıyor. 

Anlaşma sonrası Tel Aviv ile ticareti geliştirmeyi amaçlayan BAE'den İsrail'e haftada bir kargo gemisinin gönderilmesi hedefleniyor.

İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzalamıştı.


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