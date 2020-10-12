BAE'den gönderilen ilk kargo gemisi İsrail'e ulaştı
İlişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmasının ardından BAE'den İsrail'e gönderilen ilk kargo gemisi Hayfa limanına geldi.
Kudüs
Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yola çıkan MCS PARIS isimli kargo gemisinde, demir, yangın söndürme, temizlik ve elektronik malzemeleri yer alıyor.
Anlaşma sonrası Tel Aviv ile ticareti geliştirmeyi amaçlayan BAE'den İsrail'e haftada bir kargo gemisinin gönderilmesi hedefleniyor.
İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşmasını imzalamıştı.
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