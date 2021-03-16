Euro
8.93
Dolar
7.50
BIST 100
1,570.42
Altın
1,729.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa Başbakanı Castex: Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını söyledi.

Yusuf Özcan   | 16.03.2021
Fransa Başbakanı Castex: Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Castex, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını yanıtladı.

Salgına ilişkin, "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz." diyen Castex, İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkede hızla yayıldığını kaydetti.

Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.

İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün Kovid-19 vakalarının yüzde 67'sini oluşturduğu açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD ilaç firması Moderna, çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine başladı
Biden'ın Sağlık Başdanışmanı: Şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar
Avrupa İlaç Ajansı AstraZeneca aşısını incelemeye devam edecek
AB üyesi 6 ülke, 'aşıların adil dağıtılması için düzeltme mekanizması'nın hayata geçirilmesini istedi
RABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 535 bin 657'ye yükseldi

Benzer haberler

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı: Şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı: Şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar

Fransa Başbakanı Castex: Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz

Avrupa İlaç Ajansı AstraZeneca aşısını incelemeye devam edecek

AB üyesi 6 ülke, 'aşıların adil dağıtılması için düzeltme mekanizması'nın hayata geçirilmesini istedi

AB üyesi 6 ülke, 'aşıların adil dağıtılması için düzeltme mekanizması'nın hayata geçirilmesini istedi
RABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 535 bin 657'ye yükseldi

RABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 535 bin 657'ye yükseldi
Filistin'de Kovid-19 vakaları 2 binin üzerinde seyrediyor

Filistin'de Kovid-19 vakaları 2 binin üzerinde seyrediyor