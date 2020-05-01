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Dünya

Fransa, Afrin'deki terör saldırısını kınadı

Fransa, 28 Nisan'da Suriye'nin kuzeyinde Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü tankerle düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Yusuf Özcan   | 01.05.2020
Fransa, Afrin'deki terör saldırısını kınadı

Paris

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı açıklamada, "Fransa, 28 Nisan'da Afrin'de düzenlenen ve sivil halkın içerisinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınıyor." ifadelerini kullandı. 

Mühll, ülkesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'de çatışmaların durdurulmasına yönelik çağrılarını desteklediğini belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etmiş, terör örgütü YPG/PKK'nın bomba yüklü tankerle düzenlediği terör saldırısında 11'i çocuk 40 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Azez, Afrin, Bab ve Cerablus bölgelerinde sık sık saldırılar düzenleyerek Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu ile düzenlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğu huzur ortamını bozmaya çalışıyor.


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