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Dünya

Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının üretimi tamamlandı

Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camisi için Gaziantep'te dokunan halıların üretimi tamamlandı.

Ömer Faruk Salman  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının üretimi tamamlandı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesi sonrası bakım onarım çalışması başlatılan tarihi Emevi Camisi'nin halılarını yenilemek için harekete geçen Gaziantepli halıcılar, gerekli izinlerin ardından kolları sıvadı.

Geleneksel motiflerin kullanıldığı halılar hazırlık aşamasıyla yaklaşık 2 ayda üretildi.

Hazırlanan ilk halılar camiye serildi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, sürecin Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde başladığını söyledi.

Halıların üretiminde kentteki halıcıların büyük emeği olduğunu belirten Kaplan, halıların bir fabrikada üretildiğini ifade etti.

Hazır olan ilk halıların bir süre önce Şam'a gönderildiğini ve camiye serildiğini anlatan Kaplan, üretimin tamamlandığını ve diğer halıları ise tırla Şam'a göndereceklerini dile getirdi.

"Şam'a yakışır bir halı yapmamız lazımdı ve yaptık"

Emevi Camisi'nin halılarını değiştirmenin kendilerini gururlandırdığını belirten Kaplan, şöyle devam etti:

"Şam'a yakışır bir halı yapmamız lazımdı. Buraya normal halı olmaz, buraya özel bir yünden, özel motiflerden bir halı yapmamız lazımdı ve yaptık. Toplam 5 bin 500 metrekare halı ürettik, bir o kadar da altının keçesi var. Halılarımız ramazandan önce serilmiş olacak ve özel yünden ürettiğimiz bu halı uzun yıllar orada kalacak. Bu yünün özelliği bozulmaz, kokmaz ve yanmaz."

Kaplan, halıların serilmesinin ardından bir heyet ile Şam'a gideceklerini ve ilk teravih namazını Emevi Camisi'nde kılacaklarını sözlerine ekledi.

Emevi Camisi

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi, 715 yılında Emevi Halifesi Velid tarafından inşa ettirildi.

Dini ve kültürel bir merkez olarak önemini koruyan cami, tarih boyunca pek çok kez onarımdan geçti.

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