YTB Başkanı Eren: Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye mezunları önemli görevler üstlenecek
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'de eğitim almış Suriyeli mezunların ülkenin yeniden inşasında önemli görevler üstleneceğini belirtti.
Şam
YTB'den yapılan açıklamaya göre Eren, Suriye ziyareti kapsamında başkent Şam, Lazkiye ve Halep şehirlerinde temaslarda bulundu.
Lazkiye ve Halep valiliklerini ziyaret eden Eren, Lazkiye Valisi Muhammed Osman ve Halep Valisi Azzam el Garib görüştü.
Eren, Lazkiye Valisi Osman ile görüşmesinde, Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye mezunlarının önemli görevler üstleneceğini aktararak, şunları kaydetti:
"Suriye halkını mutlu görmek bizleri de mutlu etti. Kurumumuzun faaliyetlerinden bir tanesi, uluslararası öğrencilere ülkemizdeki üniversitelerde burs imkanı sağlamak. Suriye'den Türkiye'ye gelen öğrencilerin üniversite eğitimi almaları için bugüne kadar 20 bine yakın burs verdik. Arkadaşlarımız eğitimlerini tamamladı. İnşallah Suriye'nin geleceğine de katkıda bulunacaklar. Şu an itibarıyla çok güzel bir gidişat var."
Lazkiye Valisi Muhammed Osman da Suriye devrimin başlangıcından şu ana kadar Türkiye'nin desteğini sürekli olarak gördüklerini söyledi.
Osman, "Gerek burada, gerek ülkenize hicret eden Suriyelilere her türlü yardımı esirgemediniz. Sağlıktan diğer alanlara kadar özellikle ilgilendiniz. Onların güvenliği konusunda da büyük çabalarınız vardı. Ağır hastaları hiç vakit kaybetmeden ülkenize kabul ettiniz, yardım eli uzattınız. Geçmişten günümüze kadar iki ülke kardeşliği zaten bilinmektedir. Özellikle bursa ihtiyacı olan başarılı öğrencileri burslandırdınız. Tüm Suriye halkı adına sizlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Halep'in önemine vurgu
Eren, Halep ziyaretinde şehrin tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptı.
Türkiye mezunu Halep Valisi Azzam el Garip ile bir araya gelen Eren, Suriye'nin yeni yönetimi ile Halep'in eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağını kaydetti.
Eren, "Halep gönlümüzün başkenti. Halep Osmanlı döneminde vilayet merkezi. Çok büyük ve köklü bir şehir. İnşallah sizin önderliğinizde eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak. Suriye halkının çekmiş olduğu büyük bir sıkıntı vardı. Suriye halkını ve toplumunu çok tebrik ediyoruz. Bu başarı onların. Bizler Türkiye'de çok çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.
Vali el Garib de ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.
YTB'nin yurt dışında yaşayan Türklerin ana vatana olan aidiyetleri için önemli projelerde bulunduğunu bildiren Garib, Suriye halkının da önemli bir kısmının yurt dışında bulunduğunu, benzer çalışmaları kendilerinin de yapmak istediğini sözlerine ekledi.
Yüksek öğretimde işbirliği görüşüldü
Eren ayrıca başkent Şam'da Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Abdulmunim Abdulhafız ile bakanlık binasında görüşme gerçekleştirerek, bu alandaki olası işbirliğini görüştü.
Görüşmede Bakan Abdulhafız, Suriye'ye gerçek manada tek kucak açan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.
Suriye'deki tüm üniversitelerin ayrı ayrı ihtiyaçları olduğunu dile getiren Abdulhafız, bu noktada ortak çalışmak istediklerini vurguladı.
Abdulhafız, "Her taraftan kuşatılmış bir durumda olan Suriye'ye tek kucak açan, yani gerçek manasında kucak açan bir ülke var. Sizlere özel olarak Türkiye bursları için teşekkür ediyoruz. Ama şu anda Suriye özgürlüğüne kavuştuktan sonra buradaki sorumluluk daha da arttı. Burada üniversitelerin durumu, altyapılarının durumu, eğitim durumu başta olmak üzere ihtiyaçlarımız kat kat arttı. Tüm üniversitelerin ayrı ayrı ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu noktada sizlerle işbirliğimiz çok önemli." diye konuştu.
YTB Başkanı Abdullah Eren de bakan Abdulmunim Abdulhafız ile görüşmesinde, 14 senelik mücadelenin sonunda Suriye halkının rejime karşı zafer kazandığını söyledi.
Eren, YTB’nin yükseköğrenim alanındaki çalışmalarını anlatarak uluslararası öğrencilere burs sağlayan bir kurum olduklarını dile getirdi.
İşbirliği imkanlarını değerlendirmek için geldiklerini belirten Eren, "Bizi kabul ettiğiniz ve bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle konuşmamın başında sizleri tebrik etmek istiyorum. 14 senelik mücadelenin sonunda rejime karşı Suriye halkı kazandı. Suriye'nin insanları kazandı. Sizler kazandınız. İki aydır meydana gelen bu süreçten dolayı çok mutluyuz. Sizleri tekrardan tebrik ediyoruz. Biz de sizlere işbirliği önerilerimizi teklif etmek için geldik. Şehit olan, hayatını kaybeden tüm Suriyelilere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.