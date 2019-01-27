Filistin'de yeni hükümet kurma sinyalleri

RAMALLAH

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında gerçekleşen Merkez Komitesi toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Komite, yeni bir hükümetin kurulması ve aynı zamanda FKÖ bünyesindeki gruplarla bu konuda istişare yapmak üzere bir komitenin kurulması yönünde tavsiye kararı aldı.

Önceki gün Fetih'ten bir yetkili, hareketin, uzlaşı hükümetinin yerine yeni bir hükümet kurulması yönünde eğilim içinde olduğunu, hatta Fetih'ten yetkililerin hükümet başkanlığı için aday gösterildiğini açıklamış ancak bu kişilerin isimlerini zikretmemişti.

FKÖ, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Filistinlilerin tek meşru temsilcisi kabul ediliyor. FKÖ bünyesinde, Fetih ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) yanı sıra Filistin Kurtuluş Cephesi, Arap Kurtuluş Cephesi ve Filistin Halk Partisi gibi gruplar yer alıyor.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

Muhabir: Qays Abu Samra, Gülşen Topçu