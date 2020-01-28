Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs satılık değil
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.
Kudüs
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı.
Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın bu planı kabul etmesi mümkün değil." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.