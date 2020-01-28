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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs satılık değil

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.

Safiye Karabacak   | 28.01.2020
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs satılık değil

Kudüs

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı.

Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın bu planı kabul etmesi mümkün değil." diye konuştu.

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