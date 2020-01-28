Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
119,801.60
Altın
1,569.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin danışmanı Aşina: Filistin'de yeni bir intifada bekliyoruz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin danışmanı Aşina, Trump'ın sözde barış planına ilişkin, "Bu bir barış ve refah planı değil, dayatma ve yaptırım planıdır." dedi.

Ahmet Dursun   | 28.01.2020
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin danışmanı Aşina: Filistin'de yeni bir intifada bekliyoruz

Ankara

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hüsameddin Aşina, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine ilişkin açıkladığı sözde barış planının "dayatma ve yaptırım planı" olduğunu, buna karşı Filistin'de yeni bir intifada beklediklerini söyledi.

Washington yönetiminin hazırladığı sözde barış planına Tahran'dan ilk tepki Ruhani'nin danışmanı Aşina'dan geldi.

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığını da yürüten Aşina, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın önerisini, "ABD ve siyonist rejim arasında bir anlaşma" olarak niteleyerek, "Bu bir barış ve refah planı değil, dayatma ve yaptırım planıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bu adımla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını tek taraflı şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Aşina, "(Filistin'de) yeni bir intifada bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin danışmanı Aşina: Filistin'de yeni bir intifada bekliyoruz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin danışmanı Aşina: Filistin'de yeni bir intifada bekliyoruz

İran'ın Şiraz kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'da Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'ndan çekilme teklifi mecliste

Netanyahu’ya yakın gazete, Hakan Fidan’ı hedef gösterdi

Netanyahu’ya yakın gazete, Hakan Fidan’ı hedef gösterdi

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs'e Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi şeref üyeliği

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs'e Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi şeref üyeliği
İran'da dün meydana gelen depremde 33 kişi yaralandı

İran'da dün meydana gelen depremde 33 kişi yaralandı