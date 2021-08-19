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Dünya, Koronavirüs

Filistin’de son 24 saatte bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi

Filistin’de Delta varyantının giderek yayılması nedeniyle yeni tip koronavirüs salgınında günlük vakalar yüksek seyretmeye devam ediyor.

Esat Fırat   | 19.08.2021
Filistin’de son 24 saatte bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 962 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 1 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, vakalardan 427’sinin işgal altındaki Batı Şeria’da, 535’inin de abluka altındaki Gazze Şeridi’nde görüldüğü ifade edildi.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de toplam vaka sayısı 352 bin 760'a ulaştı, virüs nedeniyle 3 bin 894 kişi ise hayatını kaybetti.

Aktif vaka sayısının giderek arttığı ülkede, hastalardan 25’inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Dördüncü dalga endişesi

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, ülkedeki salgın durumunun "kötüleştiği" uyarısında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı Hastaneler İdaresi Genel Müdürü Neci Nezzal, yaptığı yazılı açıklamada, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarının Kovid-19'un dördüncü dalgasına girdiğine ilişkin ciddi endişeleri olduğunu vurgulamıştı.

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