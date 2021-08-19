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Dünya

Lübnan'daki en büyük gaz şirketlerinden biri akaryakıt krizi nedeniyle bünyesindeki istasyonları kapattı

Lübnan'da akaryakıt ithalatı ve satışı alanında faaliyet gösteren ülkenin en büyük şirketlerinden "Coral", elindeki akaryakıtın tükenmesi nedeniyle istasyonlarını kapattığını duyurdu.

Gülşen Topçu   | 19.08.2021
Lübnan'daki en büyük gaz şirketlerinden biri akaryakıt krizi nedeniyle bünyesindeki istasyonları kapattı

Beyrut

Derin bir akaryakıt krizinin yaşandığı ülkede hastaneler, ticari işletmeler ve fırınların ardından akaryakıt ithal eden şirketler de kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Coral Gaz Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketin kurulduğu tarihten bu yana ilk kez, depolarındaki akaryakıtın tükenmesi nedeniyle bugünden itibaren istasyonlarına benzin tedarik edemediği ifade edildi.

Açıklamada, ithal edilen bir gemi dolusu benzinin, boşaltma şartlarının sağlanmaması nedeniyle 11 Ağustos'tan bu yana kara sularında beklediği kaydedildi.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

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