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Dünya, Koronavirüs

Filipinler'de Kovid-19'un Lambda varyantı görüldü

Ekip   | 15.08.2021
Filipinler'de Kovid-19'un Lambda varyantı görüldü

Ankara

Filipinler'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Peru'da görülen "Lambda" varyantının tespit edildiği bildirildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'un varyantı olan "Lambda'ya" rastlandığı belirtildi.

Lambda varyantının tespit edildiği kişinin 35 yaşında bir kadın olduğu kaydedilen açıklamada, halkın maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Lambda" varyantının ilk olarak Peru'da aralık ayında görüldüğünü duyurmuştu.

DSÖ, haziran ayında "Lambda" varyantını "İzlenmesi Gereken Varyant" olarak kategorize etmişti.

Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.



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