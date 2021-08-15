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Dünya

BM'den Taliban'a 'sivilleri ve insani yardım çalışanlarını koruyun' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da sivillerin ve BM ile diğer yardım kuruluşları çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için Taliban'a çağrıda bulundu.

Bayram Altuğ   | 15.08.2021
BM'den Taliban'a 'sivilleri ve insani yardım çalışanlarını koruyun' çağrısı

Geneve

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Afganistan'daki son duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.

"BM durumu yakından izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyor." diyen Laerke, ülke genelinde görev yapan çok sayıda BM çalışanının tahliyesine ilişkin ise bilgi vermedi.

Laerke, BM çalışanlarının güvenliğinden endişe edip etmediklerine ilişkin "Güvenlik konusunda, BM ve BM dışı insani yardım çalışanları da dahil sivilleri korumak için Taliban ve çatışan tüm tarafların uluslararası yasalara göre yükümlülükleri olduğunu hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

BM'nin Afganistan'da büyük varlığı bulunuyor

Laerke, dün 13 Ağustos'ta AA'nın sorusu üzerine, Afganistan'da artan güvensizliğe rağmen, BM'nin kesintisiz 70 yıldır bulunduğu ülkede insani yardım çalışmalarına devam etmekte kararlı olduğunu bildirmişti.

Sözcü Laerke, Afganistan genelinde özellikle insani konularda faaliyet gösterenler başta olmak üzere BM'nin çok büyük mevcudiyeti olduğunu vurgulamıştı.

Afganistan'da Taliban ülkenin tüm sınır kapıları ile başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi ve Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladı.

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