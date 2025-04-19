Filipinler'de 5,9 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Mindanao bölgesindeki Davao kentinin 16,9 kilometre açıkları olduğunu duyurdu.
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Yaklaşık 15 kilometre derinlikte kaydedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.