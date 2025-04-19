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Dünya

Filipinler'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Nuri Aydın  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Filipinler'de 5,9 büyüklüğünde deprem

İstanbul

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Mindanao bölgesindeki Davao kentinin 16,9 kilometre açıkları olduğunu duyurdu.

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Yaklaşık 15 kilometre derinlikte kaydedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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