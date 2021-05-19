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İzmir'in Menderes ilçesinde art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kemal Karadağ,Mustafa Güngör,Tezcan Ekizler   | 19.05.2021
İzmir'in Menderes ilçesinde art arda depremler Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Ankara/İzmir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 4,3 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 14.14'te, 10,68 kilometre derinlikte kaydedildi. Saat 14.18'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 13,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, depremin ardından ekiplerin hemen yönlendirildiğini belirtti.

Bölgeye tarama amacıyla AFAD ekiplerinin de yönlendirildiğini ifade eden Köşger, "Şu ana kadar olumsuz, can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir bize intikal etmiş bilgi yok." dedi.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki ise ilçede olumsuz bir durumun olmadığını, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşmeyi sürdürdüklerini bildirdi.

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