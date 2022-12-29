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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal   | 29.12.2022
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.03'te meydana gelen depremin, Antalya'nın Kaş ilçesine uzaklığı 35,63 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 31,85 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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