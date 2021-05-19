Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğümüze 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini bildirdi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, bayram coşkusuna uygun iki müjdeyle güne başlayacaklarını belirterek şunları kaydetti:
"Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır. Hayırlı olsun."
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