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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir   | 06.05.2021
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı saat 02.40'ta ve 47,38 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 7,25 kilometre olarak ölçüldü.

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