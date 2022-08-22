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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
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Dünya

Filipinler, 2 yıl aranın ardından yüz yüze eğitime döndü

Filipinler'de Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlandı.

Şeyma Uzundere   | 22.08.2022
Filipinler, 2 yıl aranın ardından yüz yüze eğitime döndü

Manila

Yetkililer, sınıfların eğitim almak isteyen öğrencileri karşılayacak kapasiteden yoksun olduğunu ve çok sayıda okulun deprem nedeniyle zarar gördüğünü ve onarılması gerektiğini bildirdi.

Bu nedenle devlet okullarının yalnızca yüzde 46'sının haftanın 5 günü yüz yüze eğitim verebileceği, diğer devlet okullarında zaman zaman uzaktan eğitime başvurulacağı kaydedildi.

Ayrıca, 27 Temmuz'da meydana gelen depremden etkilenen bölgelerde, 325'ten fazla "geçici eğitim alanı" inşa edildi.

Kovid-19'dan en çok etkilenen Güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler'de görev süresi 30 Haziran'da dolan eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sıkı kapanma tedbirleri uygulama kararı almıştı. 

Duterte, salgında yeni dalgaların yaşanmasını önlemek için okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini yaklaşık 2 yıl ertelemişti.

Filipinler'de bugüne kadar 3 milyon 850 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 61 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


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