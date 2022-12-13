Fildişi Sahili'nde Maarif Okulu Kampüsü açıldı
Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde Türkiye Maarif Vakfına (TMV) ait anaokulundan liseye kadar her seviyede eğitim verecek Abatta Kampüsü törenle açıldı.
Dakar
Açılışa, TMV Başkanı Birol Akgün, Fildişi Sahili Milli Eğitim Bakanı Mariatou Kone, Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri, TMV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut M. Özdil, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Tuğba Işık Ercan, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Filbert Gleglaud, Türkiye-Fildişi Sahili Dostluk Grubu Parlamenterleri, milletvekilleri, diplomatlar, paydaş kurumların temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşan Akgün, küresel becerilerle donanmış erdemli ve iyi bireyler yetiştirmenin önemini vurguladı.
Akgün, küresel, yerel ve milli değerlerle şekillenen anadilde eğitim modelinin esas alındığını belirtti, çok dilli eğitimin öneminin altını çizdi.
Milli Eğitim Bakanı Kone'ye ve Fildişi hükümetine projenin hayata geçirilmesine sundukları katkılar ve işbirliği için teşekkür eden Akgün, Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Özçeri’ye de destekleri için şükranlarını sundu.
TMV'nin yurt dışında inşa ettirdiği ilk kampüs olan, 516 öğrenci kapasiteli Abatta Kampüsü, Fildişi Sahili’nin en modern eğitim tesisi olarak kabul ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.