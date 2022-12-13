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Dünya

Çin, sınır çatışmasında Hint askerlerinin kontrol hattını ihlal ettiğini savundu

Çin, Hindistan ile Himalayalar'daki ihtilaflı sınır bölgesindeki çatışmanın, Hint askerlerinin Fiili Kontrol Hattı'nı (LOC) ihlal etmesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Emre Aytekin   | 13.12.2022
Çin, sınır çatışmasında Hint askerlerinin kontrol hattını ihlal ettiğini savundu

Pekin

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Long Şaohua, yaptığı açıklamada, Hint askerlerinin, 9 Aralık'ta Doncang bölgesinde sınır hattını ihlal ederek rutin devriye faaliyeti yürüten Çin askerlerine müdahalede bulunduğunu belirtti.

Sözcü Long, tarafların karşılaşmanın ardından bölgelerine çekildiğini kaydederek Hindistan'a askeri birliklerini kontrol etme ve sınır bölgelerde huzuru sürdürme çağrısı yaptı.

Hint basınındaki haberlerde, 9 Aralık'ta iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nda çatışma yaşandığı, iki tarafın birliklerinde de yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

Sınırın batısındaki Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Görüşmelerin ardından sınır bölgesindeki birliklerin koordineli ve planlı şekilde geri çekilmesine karar verilmişti.

İki ülke askerlerinin, sürtüşmeye sebep olan tüm sınır bölgelerinde hatlarına döndüğü çekilme sürecinin 14 Eylül'de tamamlandığı duyurulmuştu.

Yeni çatışma, sınır bölgesindeki gerginliğin devam ettiğini gösteriyor.

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