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Dünya

Fiji'de 7,2 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İbrahim Hakkı Çetinkaya  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Fiji'de 7,2 büyüklüğünde deprem oldu

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Suva kentinin 710 kilometre güneydoğusunda olduğunu duyurdu.

Yerin 160 kilometre altında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadığı belirtildi.

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