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Dünya, Koronavirüs

Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Fas'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Gülşen Topçu   | 02.04.2020
Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Rabat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a, vaka sayısı 654'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 39'a yükseldiği, vaka sayısının ise 654 olduğu belirtildi.

Test yapılan ve sonuçları negatif çıkanların sayısının 2 bin 691'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 29 olduğu ifade edildi.

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