Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Fas'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.
Rabat
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Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a, vaka sayısı 654'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 39'a yükseldiği, vaka sayısının ise 654 olduğu belirtildi.
Test yapılan ve sonuçları negatif çıkanların sayısının 2 bin 691'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 29 olduğu ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.