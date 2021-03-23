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Dünya

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Esat Fırat   | 23.03.2021
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 142 fanatik Yahudi'nin, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, aralarında eski milletvekili Haham Yehuda Glick'in de bulunduğu İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Söz konusu Yahudi grupların sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya giriş yaptıkları ifade edildi.

Sabah ve öğleden sonra fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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