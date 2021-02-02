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Dünya

Etiyopya'da nüfusun yüzde 20'si yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısı olacak

Etiyopya Sağlık Bakanlığı, yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 20'sinin yeni tip koronavirüse karşı aşılanacağını belirtti.

Gökhan Kavak   | 02.02.2021
Etiyopya'da nüfusun yüzde 20'si yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısı olacak

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Danışmanı Muluken Yohannes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki aşı sürecinin planlanması için bir komitenin oluşturulduğunu bildirdi.

Yohannes, "Etiyopya'da 2021'in sonuna kadar nüfusun yüzde 20'sinin aşılanması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Aşılama sürecinin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yürütüleceğini söyleyen Yohannes, Dünya Bankasından da yaklaşık 400 bin dolar fon talep edildiğini kaydetti.

Yohannes, "Eğer fon onaylanırsa, mart ya da nisan ayında 42 milyon doz aşı ithal edeceğiz." dedi.

Nüfusu yaklaşık 110 milyon olan Etiyopya'da 137 binden fazla kişide Kovid-19 tespit edildi, 2 bin 93 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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