Etiyopya'da nüfusun yüzde 20'si yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısı olacak
Etiyopya Sağlık Bakanlığı, yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 20'sinin yeni tip koronavirüse karşı aşılanacağını belirtti.
İstanbul
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Sağlık Bakanlığı Danışmanı Muluken Yohannes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki aşı sürecinin planlanması için bir komitenin oluşturulduğunu bildirdi.
Yohannes, "Etiyopya'da 2021'in sonuna kadar nüfusun yüzde 20'sinin aşılanması planlanıyor." ifadesini kullandı.
Aşılama sürecinin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yürütüleceğini söyleyen Yohannes, Dünya Bankasından da yaklaşık 400 bin dolar fon talep edildiğini kaydetti.
Yohannes, "Eğer fon onaylanırsa, mart ya da nisan ayında 42 milyon doz aşı ithal edeceğiz." dedi.
Nüfusu yaklaşık 110 milyon olan Etiyopya'da 137 binden fazla kişide Kovid-19 tespit edildi, 2 bin 93 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.