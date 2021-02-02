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Dünya

Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 02.02.2021
Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Kabil

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cuy Şir ve Selim Kervan bölgelerinde bombalı saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Faramarz, saldırıda 2 sivilin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de dün de düzenlenen iki bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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