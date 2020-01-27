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Elazığ Sürsürü Mahallesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
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Dünya

Etiyopya'da 7 milyon kişi, gıda yardımına muhtaç

Etiyopya'da kuraklık koşulları sebebiyle yaklaşık 7 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Tufan Aktaş   | 27.01.2020
Etiyopya'da 7 milyon kişi, gıda yardımına muhtaç

İstanbul

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da tekrarlayan kuraklık koşulları sebebiyle yaklaşık 7 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Etiyopya Ulusal Afet Risk Yönetim Komisyonu yaptığı açıklamada, ülkedeki 7 milyon kişi için 1 milyar dolarlık yardım çalışması yapılması gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, küresel iklim değişikliği nedeniyle tekrarlayan kuraklık koşullarının ekonomiyi ve halkın yaşantısını olumsuz etkilediği kaydedildi.

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