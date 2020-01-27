Etiyopya'da 7 milyon kişi, gıda yardımına muhtaç
Etiyopya'da kuraklık koşulları sebebiyle yaklaşık 7 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.
İstanbul
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da tekrarlayan kuraklık koşulları sebebiyle yaklaşık 7 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.
Etiyopya Ulusal Afet Risk Yönetim Komisyonu yaptığı açıklamada, ülkedeki 7 milyon kişi için 1 milyar dolarlık yardım çalışması yapılması gerektiğini duyurdu.
Açıklamada, küresel iklim değişikliği nedeniyle tekrarlayan kuraklık koşullarının ekonomiyi ve halkın yaşantısını olumsuz etkilediği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.