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Dünya

Çin Başbakanı Li yeni koronavirüs salgınının etkisi altındaki Vuhan'da

Çin Başbakanı Li Kıçiang, salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere ülkedeki yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentine gitti.

Fuat Kabakcı   | 27.01.2020
Çin Başbakanı Li yeni koronavirüs salgınının etkisi altındaki Vuhan'da

Pekin

Çin Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li Kıçiang, "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu Lideri" sıfatıyla, aralık ayında Hubey eyaletine bağlı Vuhan'da ortaya çıkan ve Tibet Özerk Bölgesi haricinde ülke geneline yayılan yeni koronavirüs (2019-nCoV) salgınına karşı yapılan çalışmaları teftiş etmek ve yönetmek üzere bu kente gitti. 

Li, ülkede salgının ortaya çıkışından bu yana kente giden en üst düzey yetkili olurken, başbakanın Vuhan'da koronavirüs hastalarını ve salgınla mücadele eden sağlık personelini ziyaret edeceği bildirildi. 

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744’e yükseldiği belirtilmişti.

Virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfeksiyonun bulaştığı kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklanmıştı.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

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