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Dünya

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıktığını bildirdi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 27.01.2020
İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı Fotoğraf: Mostafa Gholamnezhad/ AA

Tahran

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayollarına ait yolcu uçağının Mahşehr kentindeki havaalanına inişi esnasında pistten çıktığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Caferzade, "Tahran-Mahşehr seferi yapan Caspian Havayollarına ait yolcu uçağı, Mahşehr Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı." dedi.

Uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğunu belirten Caferzade, olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti.



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